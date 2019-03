Für die Josefs wird aufgebettet

Der Name Josef wird vielerorts unterschiedlich gedeutet. Er ist etwa Schutzpatron der Ehepaare und Familien, Kinder und Waisen, der Jungfräulichkeit, aber auch der Kämpfer gegen den Kommunismus. Papst Sixtus IV. legte 1479 seinen offiziellen Festtag auf den 19. März fest. Seit 1870 ist er der Schutzheilige der katholischen Kirche. In Tirol, der Steiermark, in Kärnten und Vorarlberg erfährt der Name besondere Verehrung. Dort ist der 19. März schulfrei und auch die Ämter haben geschlossen.