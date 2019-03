Irre! Dortmund feiert in Berlin Last-Minute-Sieg

Wahnsinn! Dortmund siegt sich in der Nachspielzeit zurück an die Spitze! Der strahlende Held vom 3:2 in Berlin heißt Marco Reus, dank seines Treffers in der 93. Minute! Dabei lag der BVB sogar zwei Mal in Rückstand. Kalou (4., 35.) traf für die Hertha im Doppelpack. Delaney (14.) und Zagadou (47.) gelang jeweils der Ausgleich für den Titelanwärter, ehe Reus alles klarmachte. Die Bayern müssen am Sonntag gegen Mainz nachziehen.