Zivilprozess von Kuhn gegen Künstlerin vertagt

„Behauptungen können so nicht stehen bleiben“

Ein zu Prozessbeginn von der Richterin angestrebter Vergleich scheiterte umgehend. „Frau Oesch hat gesagt, was sie gesagt hat, sie wird davon nicht weggehen“, sagte Orgler. „Die Behauptungen können so aber nicht stehen bleiben“, betonte Kuhns Anwalt, der ehemalige Justizminister Michael Krüger (FPÖ). Bei der ebenfalls eingeklagten Veröffentlichung des Widerrufs bestehe aber die Möglichkeit eines Entgegenkommens. „Es wird ohnehin über das Urteil berichtet werden, deshalb bestehen wir nicht auf die Veröffentlichung“, meinte Krüger. Beim nächsten Verhandlungstermin, der vorerst noch nicht feststand, soll Kuhn einvernommen werden. Danach werde ein separater Termin für die Einvernahme Oeschs folgen, kündigte die Richterin an. Für die Befragung von Zeugen sah die Richter einen weiteren Termin vor.