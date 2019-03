Mehr als 1000 Teilnehmer bei Demonstration in Graz

Am Freitag protestieren weltweit Schüler unter dem Motto „Fridays4Future“ gegen den fortschreitenden Klimawandel. Die Hauptveranstaltung in Graz gibt es erst am Abend, dennoch gingen bereits am Vormittag etwa 500 Schüler, Studenten und junge Erwachsene auf die Straße „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“, riefen sie beim Marsch durch Graz.