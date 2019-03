100 Jahre Pop-Musik aus der Steiermark

„Mini-Woodstock“ in Poppendorf

Ein Funken Hippietum zog 1971 in der Oststeiermark ein, als man in Poppendorf zum „Mini-Woodstock“ lud - ein Festival, an dem sich einst die Geister schieden, das heute aber als Schlüsselereignis des steirischen Pop gilt. Innerhalb weniger Jahre wurden Studios gegründet, die spätere Erfolge möglich machten: Den Höhepunkt erlebte der steirische Pop im Jahr 1984, als mit STS, Opus, der EAV, KGB und Stefanie Werger mehrere Steirer die Charts stürmten und zur Keimzelle des Austro-Pop wurden.