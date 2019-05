Das perfekte Make-up für jedes Sternzeichen

Ob Sie nun an Astrologie glauben oder nicht - Sternzeichen und Charaktereigenschaften hängen doch irgendwie zusammen. So gibt es (laut Astrologen) für jedes Sternzeichen das ideale Essen, Outfit und auch das perfekte Make-up. Welche Schminke am besten zu Ihrem Sternzeichen passt, lesen Sie hier.