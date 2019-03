Links vs. Rechts! Fan-Clash in Mailand befürchtet

Ein brisantes Spiel bahnt sich in Mailand an. Nicht genug, dass ca. 14.000 SGE-Fans ihre Ankunft in Italien angekündigt hatten, muss Inter vor dem EL-Achtelfinalspiel gegen Eintracht Frankfurt auch noch Fanfreundschaften in Betracht ziehen, die für reichlich Aufgabe für die Polizei sorgen könnten. Im Video sehen Sie, wie die Frankfurter bei ihrem letzten Besuch in Bergamo empfangen wurden.