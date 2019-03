Jetzt Anzeige gegen umstrittene Nagl-Flüsterin

Der Grazer VP-Bürgermeister Siegfried Nagl ist in heftige Turbulenzen geraten. Er muss sich (nicht zum ersten Mal) von seiner umstrittenen Beraterin Claudia Babel trennen. Sie wird zudem angezeigt. Nagl will interne Ermittlungen im Rathaus anstoßen, um zu klären, ob Spitzenbeamte widerrechtlich mit Babel zusammengearbeitet haben. Im Zentrum der aktuellen Affäre steht eine höchst ungustiöse Homepage, in der auch der VP-Landeshauptmann attackiert wird.