Zwischen Almosen und 516.000 Euro

Der Ski-Weltcup biegt in dieser Woche in Andorra in die Zielgerade. Und von den elf Salzburgern, die 2018/19 in den Weltcup-Punkten platziert waren, haben mit Marcel Hirscher, Hannes Reichelt, Bernadette Schild und Mirjam Puchner nur noch vier die Möglichkeit, sich ihr Preisgeldkonto aufzubessern. Alle anderen schafften es nicht in die Top 25 einer Disziplinenwertung – aber nur die sind in Soldeu startberechtigt.