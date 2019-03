Graz bald wieder im Filmfieber

„Wir laufen Gefahr, in Routine zu verfallen“, befürchten die Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber in ihrem vierten Diagonale-Jahr. Und doch ist den beiden auch heuer wieder ein so umfang- wie abwechslungsreiches Programm gelungen, das von 19. bis 24. März den österreichischen Film in all seinen Facetten würdigt.