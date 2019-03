Garics: „Salzburg kann auch Napoli wehtun!“

Die Stadt Neapel wird auch immer wieder mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Wie ist es dir da ergangen?

Ich fühlte mich bis heute nie in Gefahr. Es ist auch nicht so, dass Kriminalität gang und gäbe wäre, aber man muss bestimmt aufpassen. Es gibt auch Einheimische, die nehmen in bestimmten Gegenden beim Autofahren ihre Uhr ab, stecken sie lieber in die Hosentasche.