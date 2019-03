Sergio Ramos dreht Doku und wird zur Lachnummer

Größte Blamage seit 20 Jahren

Das frühe Aus in der Königsklasse ist für das „weiße Ballett“ die größte Blamage seit 20 Jahren: 1999 waren die Madrilenen im Viertelfinale mit Dynamo Kiew zuletzt an einer Mannschaft gescheitert, die nicht in einer der fünf europäischen Topligen spielt. Bitter aus österreichischer Sicht: Durch den Sieg von Ajax liegen die Niederländer in der Fünfjahreswertung der UEFA nun wieder unmittelbar vor Österreich auf Platz elf.