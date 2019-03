Die gefallenen Narren

Da staunten unsere deutschen Nachbarn am Sonntag nicht schlecht, als sich Dutzende grüne Soldaten plötzlich mitten auf die Anifer Kreuzung warfen und ihre Maschinengewehre auf die Autos richteten. Der gigantische Panzer, an dem die Anifer Krampusse drei Wochen lang gewerkt hatten, barg jedoch einige Gefahren. So stürzten übereifrige und angeheiterte Burschen mit Bierflaschen in der Hand unsanft aus dem Wagen auf den harten Beton. Zum Glück ist ein Mitglied der Pass im Unfallkrankenhaus tätig und verarztete sogleich eine tiefe, blutende Schnittwunde.