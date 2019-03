Salzburgerin holt in Russland historisches Gold

Gferer, die sich Ende Jänner bei den österreichischen Meisterschaften den U21-Titel im Super-G und Bronze in der Abfahrt gesichert hatte, war vergangenes Frühjahr aus dem ÖSV-Kader geflogen. „Ich habe mich auf die Matura konzentriert und hatte auch mit Verletzung zu kämpfen.“ Dorthin, also in den ÖSV-Kader, will Jessica nun aber wieder zurück. „Das Thema ist für mich sicherlich noch nicht abgeschlossen“, präsentierte sich die junge Dame, die nun dem Salzburger Landesskiverbandskader angehört, kämpferisch.