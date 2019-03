Im Winter sind es die Ski- und Snowboardfahrer, die man verstärkt in die Region holen möchte, im Sommer die Biker und Wanderer. Familien waren und bleiben aber Zielgruppe Nummer Eins: „Mit dem neuen Projekt setzen wir den ersten großen Schritt für eine Neupositionierung des Mariazeller Landes hin zu einer familienfreundlichen Ferienregion für Jung und Alt“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer bei der Präsentation am Freitag, der das Großvorhaben als zuständiger Gemeindereferent finanziell unterstützt.