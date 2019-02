„Kein Wunder, dass die Fans uns beschimpfen“

Deutsche Medien sprechen von einem „Lustlos-Auftritt“ der Schalke. In der Tat kam der Auftritt bei Mainz fast einer Bankrotterklärung nahe. Für die Guido Burgstaller klare Worte findet. „Uns muss klar sein, dass wir für einen großen Verein spielen. Und dann gurken wir da hinten herum - das ist nicht unser Ziel, das funktioniert so nicht“, erklärt der Kärntner in einem auf sport1.de ausgestrahlten Video. „Da hinten herumgurken“ bedeutet im Klartext: Platz 14 in der Tabelle, nur sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Bei Königsblau brennt der Hut.