Stauende übersehen: Zwei Tote im Gleinalmtunnel

Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr wenige Kilometer vom Nordportal entfernt in Fahrtrichtung Norden: Ein Lkw, gelenkt von einem 61-jährigen Salzburger, hatte in dem derzeit mit Gegenverkehr geführten Gleinalmtunnel wegen eines Rückstaus anhalten müssen. Hinter ihm fuhr der Pkw mit zwei Männern aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Dahinter rollte der Autotransporter an. Der bulgarische Lenker dieses zweiten Lasters dürfte das Stauende nicht rechtzeitig bemerkt haben und fuhr auf den Pkw auf.