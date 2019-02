Todeslawine: Helfer sondieren jetzt Lawinenkegel

Nach dem tödlichen Lawinenabgang in den Ammergauer Alpen in Bayern in unmittelbarer Grenznähe zu Tirol ist am Montag die Suche nach einem vermissten 43-jährigen Deutschen fortgesetzt worden. Man werde den unteren Lawinenkegel sondieren und mit einem sogenannten Schreitbagger schrittweise abbaggern, sagte Edmund Martin von der Polizei.