Stall eines Bauernhof im Lungau in Flammen

Alarmstufe drei hat es am Dienstag in der Früh für sieben Freiwillige Feuerwehren im Lungau geheißen. Das Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in Weißpriach stand in Flammen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Den Bewohnern gelang es mit Hilfe von Einsatzkräften, die 25 Kühe aus dem Stall zu retten. Die Brandursache und die Höhe des Schadens waren vorerst nicht bekannt.