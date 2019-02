Wirbel um geplante Kart-Bahn

Das Dröhnen der Motoren ist in Leobersdorf alltägliche Geräuschkulisse. „Bis zu 90.000 Fahrzeuge rollen hier über die Südautobahn“, sagt Vizebürgermeister Harald Sorger (Liste Zukunft), der den urlaubenden Gemeindechef vertritt. Genau neben der A 2 soll auf drei Hektar eine Kart-Bahn entstehen. So plant es jedenfalls ein Unternehmen. Sorger: „Wir wollen uns das Projekt zumindest anschauen.“ Die Bürgerliste ist auch zur Umwidmung des Areals bereit. Damit steht sie jedoch allein im Gemeinderat. Denn VP-Obmann Johann Zöhling und SP-Vorsitzender Gerhard Tschakert machen bereits seit Herbst gegen die Rennstrecke für kleine Boliden mobil - die „Krone“ berichtete. „Weil die Bürgerliste den Bau der Kart-Bahn unbedingt will, initiieren wir eine Volksbefragung“, erklärt Zöhling.