Das zweitbeste Skigebiet der Welt ist in Tirol!

Das deutsche Wintersport-Portal „Skigebiete-Test“ hat die zehn besten Skigebiete der Welt gekürt. Über 250 Skigebiete wurden in zehn Kategorien getestet. Als bestes österreichisches Skigebiet erreichte Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol Platz zwei, nur geschlagen von Zermatt in der Schweiz. Insgesamt schafften es fünf österreichische Skigebiete unter die Top-Ten.