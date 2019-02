Die Lehren aus dem Unglücks-Winter 2006 gezogen

Zu einem schlimmen Unglück kam es am 2. Jänner 2006. Das Dach der Eishalle in Bad Reichenhall stürzte mit ohrenbetäubendem Lärm ein. 15 Menschen verloren ihr Leben, 34 wurden zum Teil schwer verletzt. Seither hat ein Umdenken was Dachlasten betrifft, stattgefunden. Verordnungen wurden verschärft. In der Bevölkerung war das Bewusstsein da, dass Dächer ab einem gewissen Schneedruck geräumt werden müssen. So wurden nach dem Halleneinsturz die Voglauer Möbelwerke in Abtenau, das Werkschulheim Felbertal und weitere Schulen sowie Kindergärten abgeschaufelt. Das Bundesheer half in der Krisensituation mit 540 Soldaten aus. Diese schaufelten insgesamt 31.500 Stunden. In Abtenau forderte das Dach abschaufeln ein Todesopfer. Die Volksgarten-Eishalle und die Sporthalle Alpenstraße in der Landeshauptstadt mussten von der Schneelast befreit werden. In Hof stürzte das Hallendach einer Firma ein, in Seekirchen ein Stall. Damals ebenso wie jetzt verschüttete eine Lawine die Salzachtal Straße.