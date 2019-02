Uni Graz: Das sind die Pläne des neuen Rektors

Was sind Ihre wichtigsten Pläne?

Wir müssen die profilbildenden Bereiche vorantreiben, auch wenn schon viel Vorarbeit geleistet wurde. Ich möchte in den nächsten Jahren 40 neue Professuren besetzen. Das heißt, es kommen neue, gute Leute mit guten Ideen ins Haus. Wir wollen in der Forschung viel voranbringen, und ich möchte viele neue Projekte starten. Wir planen gemeinsam mit der TU Graz in der ehemaligen Vorklinik ein Center of Physics, in dem physikalische Forschung auf Spitzenniveau betrieben wird. Damit wären wir auf einem europäischen Niveau, mit dem man mit anderen Physikinstitutionen mithalten kann.