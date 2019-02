Schon wieder: Fahrgast randalierte in einem Obus

Ausgerastet ist ein junger Mann am Freitagnachmittag in einem Obus im Bereich der Hellbrunner Straße in der Salzburger Innenstadt. Der Mann randalierte im Fahrzeug, als ihn zwei Kontrolleurinnen dann auch noch nach seiner Fahrkarte fragten, rastete er komplett aus. Er tobte und schrie. Der Chauffeur hielt beim Künstlerhaus an und alarmierte die Polizei. Diese eilte mit mehreren Streifen zu Hilfe. Der tobende Fahrgast wurde überwältigt und vorübergehend festgenommen.