Raubüberfall an Supermarkt-Kassa

Schockmoment für den Angestellten eines Supermarktes in Klosterneuburg: Kurz nach Ladenschluss stand am Dienstag plötzlich ein vermeintlicher Kunde an der Kasse - zückte ein Messer und verlangte in gebrochenem Deutsch nach Geld. Der Coup erinnert an einen ähnlichen Fall im nahen St. Andrä-Wördern.