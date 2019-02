Frächter-Lobby tobt, Land Tirol hält dagegen

Das Chaos am Wochenende am Brenner durch hängengebliebene Lkw und die Aussagen der Frächtervereinigung Anita, wonach die Fahrverbote in Tirol Schuld daran gewesen seien, beschäftigte gestern die Landesregierung. „Wir sind alle gemeinsam sehr verwundert. Tatsache ist: Das Chaos hat auf italienischer Seite der Brennerautobahn stattgefunden. Diese Seite war nicht ausreichend geräumt. Tatsache ist, dass die Lkw nicht rechtzeitig abgeleitet wurden. Tatsache ist auch, dass die Informationspolitik nicht so war, dass sich die Autofahrer darauf einstellen hätten können. Wir in Tirol haben Hilfe geleistet, so dass die chaotische Situation auf italienischer Seite abgemildert werden konnte“, hielt LH Platter im Anschluss an die Regierungssitzung fest. Mit dem Südtiroler LH Arno Kompatscher seien jetzt Gespräche geplant, um so ein Chaos am Brenner in Zukunft zu verhindern.