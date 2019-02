Hier knöpft Arnautovic-Klub Liverpool Punkt ab

Damit war nicht unbedingt zu rechnen! Der Vorsprung von Liverpool auf den ersten Verfolger Manchester City hat sich nach der 25. Runde in der englischen Premier League auf drei Punkte reduziert. Nachdem der Titelverteidiger am Sonntag Arsenal mit 3:1 besiegt hatte, kamen die „Reds“ am Montag bei West Ham nicht über ein 1:1 hinaus und haben damit von ihren jüngsten sechs Pflichtspielen nur zwei gewonnen. Bei den Gastgebern fehlte Marko Arnautovic wegen einer Fußverletzung. Alle Highlights gibt‘s oben im Video!