Bei Geldübergabe wurde Betrüger festgenommen

Einen „Millionengewinn“ versprach 2017 der Betrüger dem 42-jährigen Unterländer und lockte ihm so 12.000 Euro aus der Tasche. Jetzt meldete sich der Unbekannte neuerlich bei dem Opfer und wollte wieder 12.000 Euro haben. Auf einem Parkplatz in St. Johann wurde die Übergabe des Geldes vereinbart. Was der Gauner nicht wusste: mittlerweile war die Polizei eingeschaltet. Samstag Nachmittag fand das Treffen statt. Bei der Übergabe wurde der mutmaßliche Betrüger von der Polizei geschnappt. Es handelt sich um einen 30-jährigen Nigerianer. Er wird angezeigt.