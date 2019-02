Die AK-Wahl wird in Salzburg zum Chaos

Rund 215.000 Arbeiter und Angestellte sind seit Montag und noch bis zum 8. Februar aufgerufen, ihre gesetzlichen Interessensvertreter in der Arbeiterkammer zu wählen. In den vergangenen Tagen häuften sich Beschwerden über Fehler in den Wahllisten. Die AK beschwichtigt und gibt den Schwarzen Peter weiter.