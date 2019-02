Sala-Tragödie: Rätsel um Unglückspiloten gelöst

„Möchten Sie ein Wochenende in Nantes verbringen?“

Aber aus unbekanntem Grund, so McKay, habe Henderson die Mission nicht annehmen wollen. Stattdessen machte er einem anderen Piloten, David Ibbotson, den Vorschlag. „Möchten Sie ein Wochenende in Nantes verbringen?“ Ibbotson sagte zu. Er flog mit der Piper PA-46 Malibu von der Startbahn Retford (in der Nähe von Doncaster im Norden Englands) ab und kam am 19. Januar am Flughafen in Cardiff an. Dann hob er in Richtung ab, um Sala abzuholen.