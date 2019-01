Nach Überfall in Großarl: Verdächtige gefasst

Home Invasion – ein brutaler Überfall dort, wo man sich eigentlich am sichersten fühlt, in den eigenen vier Wänden. So passiert am Montagnachmittag in Großarl. Drei Unbekannte läuteten gegen 14 Uhr im Ortsteil Schied an einer Haustüre. Ein 66-Jähriger öffnete und wurde sofort von dem Trio attackiert. Das Opfer wurde zurück in das Innere des Gebäudes gedrängt und mit Fußtritten und Faustschlägen gequält.