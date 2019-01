Ex-Austria-Goalie Hadzikic wechselt in die Schweiz

Nach einem halben Jahr ohne Verein heuert der ehemalige Austria-Wien-Tormann Osman Hadzikic beim FC Zürich in der Schweiz an. Wie der aktuelle Vierte der Schweizer Fußballliga am Dienstag bekanntgab, erhält der 22-jährige einstige ÖFB-Nachwuchsteamspieler einen Vertrag bis Sommer 2021.