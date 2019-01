Rapid-Gegner Villarreal trennt sich von Garcia

Für Trainer Luis Garcia Plaza war es ein Kurzgastspiel, für den abstiegsgefährdeten spanischen Fußball-Erstligisten Villarreal ein Schuss in den Ofen: Am Dienstag trennte sich Rapids Gruppengegner in der Europa League nach nur sieben Wochen von Garcia, auch der 46-Jährige konnte die Talfahrt mit nur einem Sieg in neun Pflichtspielen nicht aufhalten. Villarreal holte als Nachfolger Javi Calleja. Der 40-Jährige ist ein alter Bekannter beim Club, war er doch der erst Mitte Dezember entlassene Vorgänger von Luis Garcia Plaza.