Ein Klinik-Navi mit persönlicher Note

Täglich mit einem guten Gefühl nach Hause

Wagner entschwindet zu seinem nächsten Auftrag. Währenddessen ist Zeit, mit seinen Kollegen über die Motivation für dieses Ehrenamt im Verein Klinikbrücke zu plaudern. „In der Pension wollte ich was für die Gesellschaft tun. Was zurückgeben dafür, dass es mir in dieser Gesellschaft gut ergangen ist“, bringt Karl Heel ein triftiges Argument vor. Johann Völlenklee überlegt kurz und beschreibt dann das, was die meisten Ehrenamtlichen antreibt: „Man geht jeden Tag mit einem guten Gefühl nach Hause.“