„Das Land Tirol geht in Richtung Planwirtschaft“

Zuwächse in der Bauproduktion erwartet

Die letzten fünf Jahre verliefen gut für die Baubranche. „Die Auftragslage für 2019 schaut weiter positiv aus. Dementsprechend blicken 63 Prozent der Bauwirtschaftler dem Jahr 2019 optimistisch entgegen“, erklärt Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser. Die österreichische Wirtschaftsforschung erwartet Zuwächse um 1,6 Prozent in der Bauproduktion des österreichischen Hoch- und Tiefbaus. Aufgrund der guten Auslastung rät Anton Rieder, Landesinnungsmeister Bau, bei Baufirmen rechtzeitig, also drei Monate im Voraus, anzufragen.