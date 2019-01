„Das war immer so!“

Es dauert Wochen, bis eine Kuh so viel Gewicht verliert, dass sie kaum noch stehen kann. Das muss man als Tierhalter erst einmal durchstehen! Denn mit Sicherheit haben die Rinder nach Futter geschrien. Nein, herzzerreißend gebrüllt werden sie haben – und zwar stundenlang. Ob man sich da die Ohren zuhält, um das Elend nicht wahrzunehmen? Im gegenständlichen Fall wurden die Tiere von einer 82-jährigen Frau betreut. Oder sollte man lieber sagen vernachlässigt? Bei den Behörden tauchten allerdings zwei ihrer Töchter immer wieder als Tierhalter auf. Doch nur auf dem Papier. Die eine lebt in Wien, und die andere arbeitet Kilometer entfernt als Lehrerin. In einer landwirtschaftlichen Schule! Hoffentlich nicht im Bereich Tierhaltung, kann man da nur sagen.