17 Rinder in Osttirol fast verhungern lassen

„Wir sind ein Bio-Betrieb, da sind die Tiere halt nicht so fett“, soll die Angeklagte beim Besuch des Amtstierarztes die schlechte Verfassung der Rinder noch verharmlost haben. Am Innsbrucker Landesgericht versuchte die Osttirolerin am Donnerstag den erbärmlichen Zustand der Tiere aber gar nicht erst zu beschönigen.