„Salzburg“-Schiff schippert nun für Indien umher

Sie sticht unter der Flagge Zyperns in See

Unter österreichischer Flagge stechen die fünf Frachter von Eberhard Koch aber nicht in See: „ Wir sind – schweren Herzens – bereits 2001 aus steuerlichen Gründen von Wien nach Limassol übersiedelt, da unsere Forderung, anstatt der Körperschaftssteuer eine Besteuerung pro Schiff anzusetzen, leider nicht erhört wurde“, so der Deutsche, der bis 2008 gemeinsam mit dem Österreicher Hans-Georg Wurmböck das Unternehmen leitete. Das übrigens anno 1836 in Österreich gegründet wurde.