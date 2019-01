Aufnahme-Offensive: Immer mehr wollen zur Polizei

Mit einer Aufnahme-Offensive will das Bundesministerium für Inneres dem Pensionsschub bei der Polizei in den kommenden beiden Jahren entgegenwirken. Und das Interesse für den Beamtendienst ist riesig! Daher musste in Graz die Sicherheitsakademie ausgebaut werden. Am Montag wird sie offiziell eröffnet.