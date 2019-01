Autofreier Schlosshof kostet der Stadt viel Geld

Nach einer aktuellen Erhebung errechnete der Magistrat nun den Bedarf für 37 Stellplätze, die in der benachbarten Mirabellgarage und auf dem darüber befindlichen Parkplatz angemietet werden müssen. Diese sind zwar aktuell nicht in der vollen Zahl verfügbar, sollen aber bei Freiwerden sukzessive angemietet werden. Nach Verhandlungen mit Baurechtsträger und Betreiber wurde eine Monatsmiete von 66 Euro netto pro Stellplatz vereinbart, was jährliche Kosten von knapp 35.200 Euro ergibt, wie aus einem Amtsbericht des Magistrats hervorgeht, der in der kommenden Woche im Stadtsenat beschlossen werden soll.