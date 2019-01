Nächtigungsrekord - aber keine Touristen-Grenze

Es ist eines dieser fast schon altbekannten Paradigmen in der Stadt Salzburg: Gerade einmal leeren sich Anfang Jänner nach dem Weihnachtsgeschäft die Gassen, schon jubeln die heimischen Touristiker über die Zahlen des vergangenen Tourismusjahres. Doch gerade dieser Jubel fällt trotz Nächtigungsrekord (3.141.005 Nächtigungen, +3,2 Prozent) und einer Zimmerauslastung von 80 Prozent, die dem internationalen Boom des Städtetourismus geschuldet sind, gering aus. Wie auch bei Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP): „Wir kommen langsam in eine Größenordnung, die wir kritisch hinterfragen und uns Gedanken machen müssen, wie wir die Touristenströme entzerren.“

Weshalb man speziell die Reduzierung der jährlich gut 6,5 Millionen Tagesgäste, von denen die Hälfte Einheimische sind, ins Auge fasse: „Neben einer Reduktion der Gästezahl in den Reisegruppen auf maximal 15 Gäste, streben wir in den Sommermonaten einen neuen Gratis-Direkt-Shuttle vom Park & Ride Platz am Messegelände zum Hanuschplatz an“, so Preuner. Und er fügt hinzu: „Ab 1. Juni erhöhen wir zudem die Registrierungsgebühr für Busse an den Terminals Nonntal und Paris-Lodron-Straße von 24 auf 38 Euro.“