25 Millionen Euro für neues Reha-Zentrum

In die Jahre gekommen ist das 1980 eröffnete VAEB-Reha-Zentrum in Breitenstein, eine umfassende Sanierung wäre unabdingbar - und teuer. „Außerdem sind mittlerweile schon 62 Prozent der bei uns Versicherten Pensionisten und das Gelände in Breitenstein war ihnen oft zu steil, um spazieren zu gehen und die nötige Bewegung zu machen“, so Gottfried Winkler, Obmann der VAEB.