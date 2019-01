Tristes Trauerspiel im Irrenhaus

Auch wenn es sich Regisseur Peter Lund noch so sehr wünscht, „Martha“ ist nicht als Tragödie komponiert oder gedacht. Und so will seine Sozialkritik an den von der Gesellschaft Ausgestoßenen, die er in der verrucht-verufenen Irrenanstalt Bedlam im London des 17. Jahrhunderts ansiedelt, so gar nicht zur Musik und der im Libretto erzählten Geschichte passen. Mag es noch angehen, dass der depressive Lionel von Anfang an dort untergebracht ist. Dass er sich dort in Lady Harriet, die sich mit ihren reichen Freunden beim Besuch der Anstalt herrlich über die Irren amüsiert, verliebt. Aber spätestens wenn am Markt die Mägde angeboten werden und Lionel Martha (Lady Harriet gönnt sich einen spaßigen Ausflug in die Arbeitswelt) ersteigert, fängt die Sache zu haken an. Da bleiben mehr ungelöste Fragen übrig, als diesem mit dem Vorschlaghammer übergestülptem Konzept guttun.