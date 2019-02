Diese Kleidung verbessert Ihre Haltung!

Wann sollte man die Korrektur tragen?

Wichtig ist jedoch, dass Sie die Haltungskorrektur nicht durchgehend tragen. Legen Sie diese morgens beim Sport oder vor der Arbeit an und tragen Sie diese maximal vier bis fünf Stunden. Dann sollten Sie eine Pause von mindestens vier Stunden einlegen, ehe Sie die Korrektur wieder anziehen. In dieser Zeit kann sich der Rücken wieder entspannen und in seiner „normalen Position“ verweilen. Auch vor dem Schlafengehen sollte diese abgenommen werden, damit sich die Wirbelsäule und Rückenmuskulatur entspannen kann.