Nach Überfall in Graz: Zeuge überführte Täter

Eine Streife hatte das Opfer am Griesplatz vor einem Lokal sitzend entdeckt, der 50-Jährige gab an, dass er von einem ihm Unbekannten geschlagen und beraubt worden sei. Der Mann habe ihm die Geldbörse mit rund 200 Euro abgenommen und war davon gelaufen. Zeugen gaben in der Folge an, dass der Räuber in Richtung Ägydigasse geflohen sei.