Rotpuller zu schlecht für Ungarns Tabellenletzten!

Rotpuller habe zwar fußballerisch überzeugen können, wie Haladas verlauten ließ, aber er sei in einem zu schlechten körperlichen Zustand, als dass er sofort im Abstiegskampf helfen könnte. Und dieser wird für den Klub aus dem Westen Ungarns, hart an der Grenze zu Österreich, schwierig genug - auch mit den fitten Spielern, die man in den eigenen Reihen hat.