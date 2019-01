24.655 Betten online: AirBnB in Tirol eine Macht

„Von 1777 unterschiedlichen Anbietern offerieren knapp 87 % eine ganze Wohnung und 13 % ein privates Zimmer innerhalb der Wohnung“, berichteten Innsbrucks BM Georg Willi und Vize Franz X. Gruber (VP) von der Studie. In Innsbruck wurden per 31. Dezember 1568 Betten in 568 Zimmern angeboten. Diese Zahlen spiegeln sicher nur einen Teil der Wahrheit wider, denn ausgebuchte und damit nicht verfügbare Angebote sind nicht erfasst.