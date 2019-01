Pfunds belebt eine fast vergessene Tradition

Aufzeichnungen aus dem 18. Jahrhundert brachten die Pfundser an die Quelle ihrer Fasnacht. Damals wurde es der Obrigkeit zu bunt und sie verbot das wilde Treiben. Stockhiebe, Geldstrafen und der Verlust der wertvollen Masken drohte denen, die sich nicht daran hielten. Den Inhalt der Prozessakten von damals will man in die „neue“ Pfundser Fasnacht einbauen. „Unterhaltungswert haben die alten Dokumente allemal,“ meint Streng, die den Oberländern in der Aufarbeitung behilflich ist. 2020 will Pfunds die alte Tradition in neuer Pracht präsentieren.