Stadt Innsbruck plant Fusion von Mittelschulen

Größtes Einzelprojekt in diesem Jahr ist die Fusion der zwei Mittelschulen Fritz Prior und Wilten in eine „unternehmerische Mittelschule“ mit Schwerpunkt Tourismus.Der Startschuss fällt in Kürze, für 2020 ist die Fertigstellung avisiert. In weiterer Folge wird bis 2021auch die NMS Müllerstraßeintegriert.