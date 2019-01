Wir verdienen immer weniger

Bundesweit lag das heimische Medianeinkommen übrigens an sechster Stelle, Niederösterreich und musste damit Salzburg (2.118 Euro) Platz machen. Nicht in der Statistik erfasst sind übrigens Einkommen, die in Wien oder im Raum Linz erarbeitet werden. Dabei dürfte es eine bessere Entwicklung geben, da gerade in den Ballungszentren die Lohnsituation besser ist. Ein Problem bleibt aber weiterhin die Lohnschere zwischen Mann und Frau. Im Durchschnitt verdienen weibliche Angestellte in Niederösterreich um 27,7 Prozent weniger.